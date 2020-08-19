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فيديو.. عنصري أبيض يسخر من السود ولكمة قوية تفقده الوعي

عرب وعالم

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فتحي مجدي

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فقد شاب أبيض وعيه، بعد صراع عنصري صادم داخل مترو الأنفاق بلندن، وذلك عندما تعرض للكمة قوية أسقطته أرضًا من قبل شاب أسود وصفه وثلاثة من أصدقائه بأنهم "حيوانات أليفة" .

وأثناء اقتراب القطار من محطة بانك في وسط لندن، أظهر مقطع فيديو، بيلي ستيل (31 عامًا) يصرخ في وجه مجموعة من الركاب السود: "هذا منزلي وأنتم جميعًا ذاهبون". 

وعندما سأله أفراد المجموعة عن المكان الذي سيعودون إليه، صرخ: "أنت تعرف إلى أين ستعود". ولدى سؤاله عناسمه ، بدأ بالصراخ فيهم: "أنت أسود. يا إلهي"، بينما المرأة التي تصور المقطع تسأل: "ماذا يعني ذلك؟"

ثم يطلب ستيل من مصورة الفيديو أن تصمت، وهو يغني "إنهم أقل منا" مرارًا وتكرارًا ويقول" "أنتم حيواناتي الأليفة" في اتجاه الشباب السود. ثم يبدأ بالصراخ بكلمة "عنف"، مما دفع امرأة إلى وصف بأنه "حثالة". 

وقبل أن ينزل الشباب من القطار، باغته أحدهم بلكمة قوية طرحته أرضًا، الأمر الذي قابله ركاب المترو بالضحك سخرية منه.

وقالت والدته توني ستيل، إن ابنها سلم نفسه للشرطة وأخبر الضباط أنه لا يريد توجيه اتهامات بالاعتداء إلى الرجل الأسود الذي لكمه في وجهه، حسب صحيفة "ديلي ميرور".

وأضافت: "بيلي موجود في هذا الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع. لقد ذهب إلى الشرط. لا يريد أن يعاقب الرجل الذي ضربه". وأشارت إلى أنه "يحصل على مساعدة بشأن سلوكه".

ويعيش ستيل في مبنى سكني ذكي مسور، في موتنجهام، جنوب شرق لندن، حيث تباع الشقق التي يشغلها كبار الشخصيات في المدينة بحوالي 320 ألف جنيه إسترليني.

ويعمل في شركة مملوكة للعائلة. وقال الجيران هناك إن عامل البناء كان في مشكلة من قبل، وذلك عندما طرد قبل عامين من حانة، لأنه أزعج النادل بشكل متكرر ورفض تركها وشأنها".

وبعد لحظات، عاد مرة أخرى، ومزق قميصه بغضب وصرخ في شاربي الخمر في الداخل عارضًا قتالهم. انتهى الأمر باثنين من الشاربين ذوي البنية القوية للكمه خارج الحانة ما أدى إلى كسر أنفه.

شاهد من هنا.. 

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