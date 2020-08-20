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انفعال هالة صدقي بعد دعوى زوجها بإنكار نسب أبنائها

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هالة صدقي
هالة صدقي

أحمد عادل شعبان

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هالة صدقي

دعوى إنكار نسب أبناء هالة صدقي

انفعلت فنانة مصرية شهيرة بعد إعلان زوجها رفع دعوى إنكار نسب لأبنائه منها .

وقالت هالة صدقي في تصريحات صحفية إنها تفاجأت بمقطع فيديو لشخص يدعي أنه محامي ويتهمها بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل وبدون أي سند قانوني فضلا عن تطرقه لبعض الأمور العائلية التي يبت القضاء فيها.

وأضافت: بناء عليه تقدم المحامي الخاص بي ببلاغ تشهير ضد الشخص المذكور فضلا عن زوجي السابق ، فضلا عن مذكرة لنقابة المحامين للنظر في مدى مهنية ما حدث.

وتابعت: يحاول زوجي النيل مني بسبب خسارته قضية النفقة ضدي ورغم انني لم أتطرق لهذا الأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي إلا أنه لم يراعِ هذا الأمر.

وكانت مواقع تداولت مقطعا فيديو لمحامي زوج هالة صدقي يزعم فيه أن موكله قرر رفع دعوى إنكار نسب لأبنائه بعد عشر سنوات من إنجابهم.

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