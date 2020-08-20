» نجم الأهلي: الفريق لا يتعامل مع نجومه بشكل لائق

20 أغسطس 2020 - 09:07 ص

شن محمد عمارة - لاعب الأهلي السابق - هجوما حادا على الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع اللاعبين الكبار.





وقال عمارة في لقاء مع "أون تايم سبورت" : الأهلي خسر شريف إكرامي وأحمد فتحي .. ولا يتعامل بشكل لائق مع نجومه الكبار.



وأضاف: لا أظن أن لإكرامي الشحات أو شريف علاقة برحيل رمضان صبحي .. فالمقابل المادي كبير و (يزغلل) عين أي لاعب.





