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نجم الأهلي: الفريق لا يتعامل مع نجومه بشكل لائق

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فريق الأهلي
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رمضان صبحى

شن محمد عمارة - لاعب الأهلي السابق - هجوما حادا على الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع اللاعبين الكبار.

وقال عمارة في لقاء مع "أون تايم سبورت" : الأهلي خسر شريف إكرامي وأحمد فتحي .. ولا يتعامل بشكل لائق مع نجومه الكبار.

وأضاف: لا أظن أن لإكرامي الشحات أو شريف علاقة برحيل رمضان صبحي .. فالمقابل المادي كبير و (يزغلل) عين أي لاعب.

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