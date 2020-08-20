إليسا: أشكرك ربي على سترك وغفران الذنوب

20 أغسطس 2020 - 10:26 ص

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا عدة أدعية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع غرة المحرم اليوم الخميس 1442 هجرية.

وأرفقت إليسا على حسابها في تويتر صورة بعنوان " سنة هجرية سعيدة"، تحمل العديد من الأدعية التي تتضمن:" أشهدك ربي أنك سبحانك سترتني وأكرمتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك.

وجاء في الأدعية أيضا: أحمدك على كل مرض غفر ذنب، وكل وكل ابتلاء رفع مقام، وكل عسر جاء معه يسر.

وتابعت: وأسألك في هذا العام الجديد سترا وعفوا وقربا إليك، وأن تجعلني إليك يا الله كما تحب.

اللهم اجعل هذا العام أفضل من قبله، والعام القادم أفضل من عامنا هذا، وأسألك أن تقدر لنا الخير حيث تشاء ثم ترضنا به.

وتفاعل متابعوها مع تهنئتها، حيث علق أحدهم :" بحياتكم شفتم زي اليسا لأ سؤال بس بحياتكم شفتم زيها اتمنى ان ينجب الوطن العربي ملايين الاليسا و اعتقد ان هذا هو حلمها و هدفها من كل ذلك".

وعلق آخر: كل عام وانتي وكل الشرفاء الي مثلك بالف خير وانشاء الله سنة فرح وحرية وانتصار واستقلال".