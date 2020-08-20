  • الخميس 20 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:32 م
Advertisements
بحث متقدم
الطفلة أمنية

محافظ كفر الشيخ لـ"الطفلة أمنية": اللي عملوا فيكي كدا مش بنى آدميين

بعد عودة الجمعة.. حكم أداء الصلاة في المنزل

ارشيف

تسريب منسوب لرجال الأمن.. ووزير الداخلية الكويتي يشدد على هذا الأمر

ارشيف

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع

مداهمة شرطية لسهرة ماجنة.. ماذا حدث لفاشينيستا شهيرة بالكويت

مداهمة شرطية لسهرة ماجنة.. ماذا حدث لفاشينيستا شهيرة بالكويت

صورة من الواقعة

إعلامية تكشف سر إزالة مسجد كفر الدوار

ارشيف

غيابات بالجملة في صفوف القطبين

تركي الحمد: من الآخر " فلسطين ليست قضيتي"

تركي الحمد: من الآخر " فلسطين ليست قضيتي"

متأثر بخطبة الوداع.. تدوينة مؤثرة من المغامسي للملك سلمان

متأثرا بخطبة الوداع.. تدوينة مؤثرة من المغامسي للملك سلمان

بمناسبة السنة الهجرية.. إليسا: أشكرك ربي على سترك وغفران الذنوب

إليسا: أشكرك ربي على سترك وغفران الذنوب

في العام الهجري الجديد..

إليسا: أشكرك ربي على سترك وغفران الذنوب

الصفحة الأخيرة

بمناسبة السنة الهجرية.. إليسا: أشكرك ربي على سترك وغفران الذنوب
بمناسبة السنة الهجرية.. إليسا: أشكرك ربي على سترك وغفران الذنوب

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إليسا: الحيوان عنده حس أكتر منك .. الله لا يسامحك يا مشيل يا عون

#

بالفيديو.. إليسا تبكي على الهواء مباشرة: "دا ذل"

#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

#

فنانة شهيرة: كورونا أخرج "أجمل وأقبح" ما فينا

اليسا

الدعاء

سنة هجرية سعيدة

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا عدة أدعية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع غرة المحرم اليوم الخميس 1442 هجرية.

وأرفقت إليسا على حسابها في تويتر صورة  بعنوان " سنة هجرية سعيدة"، تحمل العديد من الأدعية التي تتضمن:" أشهدك ربي أنك سبحانك سترتني وأكرمتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك.

وجاء في الأدعية أيضا: أحمدك على كل مرض غفر ذنب، وكل وكل ابتلاء رفع مقام، وكل عسر جاء معه يسر.

وتابعت: وأسألك في هذا العام الجديد سترا وعفوا وقربا إليك، وأن تجعلني إليك يا الله كما تحب.

اللهم اجعل هذا العام أفضل من قبله، والعام القادم أفضل من عامنا هذا، وأسألك أن تقدر لنا الخير حيث تشاء ثم ترضنا به.

وتفاعل متابعوها مع تهنئتها، حيث علق أحدهم :" بحياتكم شفتم زي اليسا لأ سؤال بس بحياتكم شفتم زيها اتمنى ان ينجب الوطن العربي ملايين الاليسا و اعتقد ان هذا هو حلمها و هدفها من كل ذلك".

وعلق آخر: كل عام وانتي وكل الشرفاء الي مثلك بالف خير وانشاء الله سنة فرح وحرية وانتصار واستقلال".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تعلن انتصارها على كورونا
» مقتل زعيم مافيا شهير في تركيا
» مفتي الجمهورية: الهجرة النبوية رسخت مبادئ سيادة القانون
» يلقي بزوجته في النهر.. بسبب وجبة العشاء
» «السيسي»: يهنئ الأمة بالعام الهجرى الجديد
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» نجم الأهلي: الفريق لا يتعامل مع نجومه بشكل لائق
» مرتضى لأكبر نجمين في الزمالك: تعالولي المكتب
» وفاة فنان شهير فجأة .. وابنته تكشف مرضه
» انفعال هالة صدقي بعد دعوى زوجها بإنكار نسب أبنائها
» فنان شهير يكشف عن أصوله الصعيدية ويظهر بالجلباب: سوهاج بلد الرجالة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة