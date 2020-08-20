متأثرا بخطبة الوداع.. تدوينة مؤثرة من المغامسي للملك سلمان

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أخبار السعودية

العام الهجري

المغامسي

الزمان استدار كهيئته بالأمس

وجه الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة تهنئة للملك سلمان وولي العهد السعودي بحلول العام الهجري الجديد.

وقال المغامسي في تهنئته: "قال عليه السلام: إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض"..  نرفعُ التهنئة بالعام الهجري الجديد 1442 إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمّو ولي العهد الأمين والمسلمين جميعا اللهمّ اجعله عام خيرٍ وبركة".

ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع قائلا: إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبًان".

وكان المغامسي قد وجه رسالة مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان تحسن حالته الصحية في الشهر الماضي، إثر الوعكة التي ألمت به بسبب التهاب في المرارة.

وكتب المغامسي حينها الحمد لله على السلامةَ يا أبافهد .. سلامتُكَ فرحةُ وطنٍ ، وقُرّةُ عينٍ ، وبُشرى خيرٍ في هذه العشر".

واختتم: "حفظك اللهُ بحفظه، وأيّدكَ اللهُ بنصره ياخادم الحرمين".


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