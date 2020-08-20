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مداهمة شرطية لسهرة ماجنة.. ماذا حدث لفاشينيستا شهيرة بالكويت

عبد القادر وحيد- متابعات

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الكويت

مواد مخدرة

سهرة

فاشينيستا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالكويت مساء أمس الأربعاء من ضبط فاشينيستا شهيرة مع أربعة من أصدقئها "شابين وفتاتين " أثناء تعاطي المخدرات في سهرة ماجنة.

وقالت وسائل إعلام كويتية ان الفاشينيستا اعتادت على تلك السهرات الماجنة مع الخمور والمؤثرات العقلية مع الأصدقاء دون مراعاه لأي ضوابط أخلاقية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الأنباء فقد أحال رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فاشينيستا كويتية و4 من أصدقائها فتاتين وشابين إلى النيابة العامة على خلفية التعاطي وحيازة مواد مخدرة.

وقد تم ضبط المتهمين الأربعة بعد الحصول على إذن نيابي بمداهمة محل تواجد المدعى عليهم.

وأفاد مصدر أمني أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اعتياد فاشينيستا إقامة سهرات يتم من خلالها تعاطي المواد المخدرة والمسكرة، منوها أن رجال المكافحة قاموا بعمل التحريات التي أكدت ما ورد من معلومات، حيث عثر بحوزتهم على المواد المخدرة وكذلك مشروبات كحولية مستوردة.

وأثار النبأ ضجة كبيرة بالكويت وسط تخمينات عن اسم تلك الفاشينيستا المتورطة .


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