4 مراقبين للقاء الأهلي والزمالك

20 أغسطس 2020 - 11:36 ص

حدّدت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، 4 مراقبين لمباراة القمة رقم 120 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويعين اتحاد الكرة مراقبا أمنيا ومراقب حكام ومراقب مسابقات ومراقبا طبيا للقمة.

ولفت إلى أن المراقب الطبي سيتولى مهام الإشراف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملعب.

وشدد على أن الجبلاية وجهت تنبيهات علي المراقب الطبي بضرورة الحزم والشدة فى مواجهة أى فرد مخالف للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة واللجنة الطبية فى الجبلاية.