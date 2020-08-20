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محافظ كفر الشيخ لـ"الطفلة أمنية": اللي عملوا فيكي كدا مش بنى آدميين

الحياة السياسية

الطفلة أمنية
الطفلة أمنية

إيمان هاني

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الإبراشي

الأولى

الطفلة أمنية


أبدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حزنه الشديدة بسبب واقعة تعذيب الطفلة "أمنية"، واصفا إياه بالمؤسفة، معقبا: "انتهاكات أكثر من اللازم جسديًا لطفلة لا تتعدى الـ9 سنوات واقعة مؤسفة".

وأضاف "نور الدين "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتواصل الآن مع أفراد الأسرة التي تنتمى لها الطفلة، من أجل توفير ما يلزم لهم معنويًا ونفسيًا.

وتابع: "الطفلة أمنية التي في حاجة إلى علاج طبي ونفسي للتخلص من آثار الحادث، معقبا: "اللي عملوا فيكي كدا مش بن آدميين".

من جانبه قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، خلال اتصال آخر بالبرنامج، إن الصور المتداولة للطفلة "أمنية"، تقشعر لها الأبدان، وبشعة بشكل كبير، مشددًا على أن مجلس الوزراء تعامل مع الواقعة فور علمه بها.

هذا وقام فريق الرصد الإعلامي بلجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برصد مجموعة من الصور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة "أمنية" 9 سنوات، محافظة الغربية، يظهر عليها علامات تعذيب بدنى كبيرة وحروق بالغة في جميع انحاء جسدها ومناطق حساسة.

على الفور قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي بناء علي توجيهات من د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتواصل مع احد أقارب الطفلة والذي أشار الى ان ابويها منفصلان، وان الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وان من تعمل لديهم مارسوا عليها اشكالا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق.

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