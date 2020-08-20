نسب التعافي من كورونا في السعودية تصل لــ 92 %

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبد العالي اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة بلغت حوالي 92%.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبد العالي اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة بلغت حوالي 92%.