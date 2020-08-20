صادم.. الكويت تفاجيء أبناء الوافدين بهذا القرار

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الكويت

المطوطح

أبناء الوافدين

في تطورات حول الوافدين عوائلهم بدولة الكويت، أعلن نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح، أنه سيصدر خلال يومين قرارا بحظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل (مادة 22) إلى إقامة عمل (مادة 18)، لجميع الفئات، سواء الأبناء أو الأزواج، دون النظر إلى المستوى التعليمي.

وبحسب ما ذكره المطوطح في تصريحات صحفية، فإنه بموجب القرار الجديد، سيكون على الأبناء الذكور ممن أنهوا دراستهم في الكويت، وتجاوزوا السن القانونية للالتحاق بعائل، مغادرة البلاد.

وأوضح أن القرار سيضاف إلى القرارات التي صدرت سابقا، ومنها قرار وقف التحويل من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، والقرار الخاص بمنع تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما فما فوق، منوها أن عدد العمالة فوق الـ 60 عاما يبلغ ما يقارب 68 ألف عامل، بحسب قوله.


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