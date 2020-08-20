» «الجبلاية» تحسم العدد المسموح له حضور القمة

20 أغسطس 2020 - 02:04 م

حدد مسئولو اتحاد الكرة، العدد المسموح له بحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى هو 30 فردا للناديين، أى من حق كل فريق حضور 15 فردا يمثلون أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، وفقا للإجراءات المتبعة فى جميع مباريات الدورى العام، خاصة بعد استئنافه فى زمن فيروس كورونا المستجد.

ويعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبي للمباراة بعدما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحكام.