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أسعار الذهب تواصل هبوطها بالأسواق

مال وأعمال

ارشيف
ارشيف

متابعات - محمد إبراهيم

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها، خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر الجرام بنحو 22 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، ليخسر بذلك 30 جنيها من قيمته خلال يومين.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 858 جنيهًا مقابل 880 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 735 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 981 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6864 جنيهًا.

وعالميًا واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم بنسبة طفيفة 0.1% لتسجل 1927 دولارا للأوقية الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد تراجعها الكبير أمس بقيمة 73.46 دولار للأوقية بنسبة 3.7%.


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