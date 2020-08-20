» داعية: الإيمان لا يتحقق إلا بالحب

20 أغسطس 2020 - 02:36 م

هنأ الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الشعب المصري بالعام الهجري الجديد، قائلا: "إن حب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قيمة لا يتحقق الإيمان إلا بها، وبالتالى لا دخول للجنة إلا بحب الله والنبى محمد صلى الله عليه وسلم".







وأضاف عبد المعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "الحب قيمة كبيرة، وبه يصل إلى ما يريد ويذوق طعم الإيمان، معقبا :"الإيمان لا يتحقق إلا بالحب ".





واستشهد بالحديث النبوي: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار".

