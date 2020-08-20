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التموين: خفض وزن رغيف الخبز في صالح المواطن

الحياة السياسية

وزير التموين
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التموين

الدقهلية

رغيف الخبز

إكسترا ينوز

عقب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على قرار خفض رغيف الخبز ، قائلا:"إن الدولة لا تكل في تنظيم عملية توفير الدعم للمستحقين وعلى رأسها رغيف الخبز، وما يحدث في مصلحة المواطن ". 

وأضاف " دايرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح " المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المنظومة كل يوم في استحداث، وآخر استحداث هو انضباط العملية بحيث أن يحصل المواطن على الخبز بطريقة آدمية عن الطريق الكارت الذكي الذي وفرته الدولة.

وتابع:" أنه من حق المواطن أن يحصل على خمس أرغفة مطابقين للمواصفات وبسعر 5 قروش للرغيف الواحد، لافتا إلى أن الخلاف الدائم بين أصحاب المخابز والوزارة ، سببه تكلفة الخبز ولكن الوزارة عالجت الأمر عن طريق رفع تكلفة إنتاجية الخبز لأصحاب المخابز ".

وكشف دايرة سبب انخفاض حجم رغيف الخبز إلى 90 جراما، موضحا أن السبب في ذلك ضمان انضباط المنظومة وذلك بسبب زيادة تكلفة الإنتاج في جميع المجالات ، ومن ضمنها الخبز ومكوناته ، والدولة تحرص على استمرار الدعم حتى الآن، مؤكدا أن خفض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على جودة الرغيف ، أو إنتاجية المخابز بل بالعكس القانون يحفظ حق المواطنين.

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