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10 نصائح من" الناظر" لمنع حدوث موجة ثانية لكورونا

صحة وتغذية

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

متابعات- الدويني فولي

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إصابات

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فيروس كورونا

موجة ثانية


قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، مجموعة من النصائح لمنع حدوث موجة ثانية لـ" كوفيد - 19" المعروف إعلامياً بفيروس كورونا المستجد بفصل الشتاء القادم.

وكتب " الناظر" بمنشور له عبر صفحته الشخصيى على أحد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" قائلاً:" نعمل أيه علشان نمنع حدوث موجة تانية من كورونا الشتاء القادم بإذن الله ؟"، من خلال الالتزام بالأتي:

1- الاستمرار في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة والمساجد والكنائس.
 2- الحرص دائما علي التهوية الجيدة المستمرة لغرف العمل وفصول الدراسة والمنازل ووسائل المواصلات.
 3- غسيل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل وبعد الأكل.
 4- ترك الأحذية علي مدخل المنزل.
 5- عدم تناول اطعمة ومشروبات مكشوفة في الشارع.
 6- عدم مشاركة الآخرين أدواتهم الشخصية والأطباق والأكواب.
 7- عدم العودة لعادة الأحضان والتقبيل وكثرة السلام بالأيدي.
 8- التوقف تماما عن تدخين الشيشة.
 9- العمل دائما علي تقوية الجهاز المناعي بتناول معلقة عسل نحل صباحاً (وعلي مرضي السكر ضبط مستواه في الدم ) ومعلقة زيت زيتون قبل وجبة الغذاء وتناول طبق سلاطة خضراء عليه عصير ليمون يومياً والإكثار من أكل البرتقال.
10- ممارسة رياضة المشي يومياً والحرص علي شرب المياه بكثرة.

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