قبل الشتاء.. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين

20 أغسطس 2020 - 02:56 م





أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا قلت عن بداية الجائحة، منوها بأن هناك 17 عرضا مختلفا للإصابة بـ "كوفيد 19".







وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، بأن الإهمال والتأخير في تشخيص الإصابة والحصول على العلاج المناسب، قد يتسبب في زيادة حدة الأعراض، موضحا أن العلاقة بين الميكروب وتأثيره على الجسم تتوقف على مناعة الجسم.







وتابع:" تغيير الحرارة من أكثر وأسرع العوامل المؤثرة على مناعة الجسم، معقبا: "تنخفض مناعة الجسم في الأجواء الباردة، ومن ثم نشاط أي فيروس أو ميكروب في الجسم يزيد ،مناشدا المواطنين الحصول على مصل الأنفلونزا في شهر سبتمبر المقبل لتقليل نسبة الإصابة بها.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.







وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.







وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

