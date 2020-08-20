من هو نجل سلطان عمان الذي عينه وزيرًا؟

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أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوماً يقضي بتكليف نجله "ذي يزن" ، وزيراً لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

ويعتبر ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة، وجاء خلفاً لوزير الشؤون الرياضية السابق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون السابقة.

وكان ذي يزن، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، يعمل في لندن سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية ببريطانيا.

ويعرف عن الوزير ذي اليزن اهتمامه بالشباب، حيث كان راعياً لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019 والذي نظمته ”اللجنة الوطنية للشباب“، كما كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من العام ذاته.

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق لديه ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.


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