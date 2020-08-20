محمد بن سلمان يتصدر الترند في مصر والسعودية بشكل مفاجئ

20 أغسطس 2020 - 04:28 م

تصدر اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الترند في مصر والسعودية، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس، بشكل مفاجئ، وذلك بعد تدسين حساب باسمه أكد الجميع أنه حساب مزعوم وليس له أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في الهاشتاج آلاف المصريين والسعوديين، الذين أثنوا على الإنجازات التي حققها ولي العهد، خلال السنوات القليلة الماضية.

ونرصد هنا بعض هذه التغريدات التي شاركت في الهاشتاج، حيث أعاد حساب "تاريخ آل سعود" نشر تغريدة لإعلامي يدعي تدشين ولي العهد حساب على "تويتر"، وهو ما نفاه أحد النشطاء، وعلق الحساب بالقول :" صحيح الله يحفظك، سيدي #ولي_العهد الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ليس لديه أي حساب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وطريقة عرض التغريدة المرفقة مظللة، حيث ذكر أنه حساب لولي العهد ثم ذكر أنه ينقل أخباره".

وقال آخر :" من حطم مسار الجحيم العربي وواجه المؤامرة واسقطها في بداية عبثها بالخليج هو الملك عبدالله بدخوله البحرين وما انسحب على ذلك من مواقف بعدها في مصر وغيرها أما من اجتث رموز الاخوان وخلاياهم وواجههم بالعلن الملك سلمان بذراعه الأيمن محمد بن سلمان وخاض ومازال يخوض معركة طاحنة معهم ".

وقال آخر :" #محمد_بن_سلمان كل عام ودولتنا السعودية ..وملكنا الغالي سلمان الله يحفظه ..وولي العهد حبيب الشعب محمد بن سلمان بخير وعز وعلو".

وقالت فتاة سعودية :" دافعوا عنه بقلوبكم وبعقولكم ولا تسمعوا فيه قولا وقفوا في وجه كل من يشكك ويسيء إليه،فأعداءه ليسوا أشخاص بل دول بأجهزتها وإعلامها وأموالها هدفهم عرقلته لأن نجاحه فشل لهم ونهاية لوجودهم".