  • الخميس 20 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:33 م
Advertisements
بحث متقدم
تسريب - ارشيفية

تسريب صادم يهز الكويت ووزير الداخلية يتوعد

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يتصدر الترند في مصر والسعودية بشكل مفاجئ

عشيقة ملك إسبانيا السابق: هددوني بالموت في نفق مثل الأميرة ديانا

عشيقة ملك إسبانيا السابق: هددوني بالموت في نفق مثل الأميرة ديانا

سلطان عمان ونجله

من هو نجل سلطان عمان الذي عينه وزيرًا؟

البحرية الايرانية

إيران تعلن الاستيلاء على سفينة إماراتية

وزير التموين

التموين: خفض وزن رغيف الخبز في صالح المواطن

الدكتور محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أسوان

خبير اقتصادي: المواطن يعيش في رفاهية

صادم.. الكويت تفاجيء أبناء الوافدين بهذا القرار

صادم.. الكويت تفاجيء أبناء الوافدين بهذا القرار

ارشيف

المالية تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

لهذا السبب.. هجوم عنيف من فرج عامر على اتحاد الكرة

آخر الأخبار

المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يحصل على مليون دولار من الفيفا لاستكمال الدوري المصري

#

عضو اتحاد الكرة يعلق على قرار مدبولي بشأن عودة الدوري

#

هجوم ناري من عضو اتحاد الكرة السابق ضد أحمد شوبير

#

تعليق مثير من فرج عامر على ركلة جزاء الأهلي

هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بسبب عدم فرض عقوبة على فرجاني ساسي.

كان فرجاني ساسي هاجم الأداء التحكيمي خلال مباراة الزمالك الماضية أمام نادي مصر في مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لماذا عاقب اتحاد الجنايني الهاني سليمان في مباراه وديه ولَم يعاقب التونسي فرجاني ساسي علي افعاله السيئه عقب مباراه اف سي مصر واعتراضه بشكل سيئ علي الحكام بصوره غير لائقه".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها السبت المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة لاعبة جمباز في حادث ماسأوي أثناء التدريب
» تراجع في أعداد مصابي كورونا بالسعودية
» متى تجوز صلاة الجمعة في المنزل ظهرًا.. الأزهر يجيب
» قبل الشتاء.. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين
» 10 نصائح من" الناظر" لمنع حدوث موجة ثانية لكورونا
» حقن أول مسئول روسي بلقاح فيروس كورونا
» وسيلة جديدة للبحث عن الأثار الغارقة تحت المياه
» داعية: الإيمان لا يتحقق إلا بالحب
» سويسرا تزف بشرى للسعوديين
» وداعا لمضلات الفتن.. مشاري راشد يعلن اعتزال السياسة
» أسعار الذهب تواصل هبوطها بالأسواق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة