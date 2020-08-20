حادث مروع بطنطا يسفر عن وفاة شخص وإصابة 9

20 أغسطس 2020 - 05:14 م

وقع حادث تصادم منذ قليل، بالقرب من قرية دفرة بدائرة مركز طنطا، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.



وكان التصادم بين سيارتين ملاكي بطريق طنطا - القاهرة، وتم التحفظ على الجثة ونقل المصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.



وأبلغت شرطة النجدة، مدير أمن الغربية بوقوع حادث تصادم بين سياريتين ملاكي على طريق طنطا القاهرة، وراح شخص ضحيته، بينما أصيب 9 آخرين.

