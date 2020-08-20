» وفاة لاعبة جمباز في حادث ماسأوي أثناء التدريب

20 أغسطس 2020 - 05:29 م

لقيت لاعبة جمباز القفز، الروسية إيلينا كوستوفا، مصرعها في حادث أثناء التدريب، عندما انفصل قفل معدني طوله أربعة بوصات وضربها في رأسها.





كانت كوستوفا تتدرب على الحبل المشدود في موسكو، وكانت هناك لاعبة أخرى على سلك ارتفاعه 13 قدمًا عندما انكسر القفل فجأة واصطدم بها وهي تمشي تحت الجهاز.





حاول المسعفون لمدة ساعة إنقاذ اللاعبة البالغة من العمر 38 عامًا، لكنها ماتت في مكان الحادث. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قفل الخط بعد شرائه عبر الإنترنت، حسب صحيفة "ديلي ميرور".





وكانت إيلينا مدربة لاعبة جمباز أصيبت بجروح خطيرة في حادث مأساوي وقع العام الماضي، عندما سقطت إيفجينيا أسونوفا من ارتفاع 25 قدمًا خلال منافسة جمباز جوية في ريجا، حيث تعرضت لإصابات مروعة في العمود الفقري.





وهي تكافح حاليًا من أجل المشي باستخدام عكازات، وقد أصابها الذهول من وفاة مدربتها. وقالت اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا: "من الصعب جدًا تصديق ذلك".





سيفحص التحقيق الجنائي ما إذا كان قفل الخط معيبًا، أو تم إصلاحه بشكل غير صحيح.



