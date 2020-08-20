أحمد فتحي يغازل جمهور الأهلي بـ"غمزة" من التتش

نشر أحمد فتحي، اليوم الخميس، صوره له عبر موقع "انستجرام"، من داخل ملعب التتش، وعلق عليها بايموشن "غمزة" مغازلاََ بها جماهير القلعة الحمراء.







وهذه ليست الصورة الأولي لـ"فتحي" بينما رفع الجوكر العديد من الصور بنفس الطريقة لكسب جمهور الأهلي مرة أخري لكن لا أحد يعلم السبب حتى الآن.





وتلقى جمهور النادي الأهلي صدمة قوية منذ أشهر قليلة، بعد إعلان القلعة الحمراء إنهاء عقد أحمد فتحي لاعب الفريق، وتعاقده مع نادي بيراميدز لمدة ثلاث سنوات.