اعتقال «ستيف بانون» مستشار ترامب السابق في قضية مخلة بالشرف

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فتحي مجدي

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قال ممثلو ادعاء اتحاديون مانهاتن بنيويورك الخميس، إن المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون وجهت إليه اتهامات بالاحتيال على متبرعين في حملة بقيمة 25 مليون دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك.
وتم القبض على بانون (66 عامًا)، على متن قارب، الخميس، قبالة الساحل الشرقي لولاية كونيتيكت، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون. 

وقالت أودري شتراوس، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية بنيويورك، إن المتهمين "احتالوا على مئات الآلاف من المتبرعين، مستفيدين من اهتمامهم بتمويل جدار حدودي لجمع ملايين الدولارات، بحجة زائفة أن كل هذه الأموال تنفق على البناء".

واتهم ممثلو الادعاء، كبير الاستراتيجيين السابق للرئيس دونالد ترامب بأنه "حصل شخصيًا على مليون دولار من المساهمات المخصصة لبناء الجدار الحدودي ، تم تحويلها من خلال مؤسسة غير ربحية خاضعة لسيطرته".

وقال مكتب المدعي العام، إن بانون سوف يمثل أمام المحكمة لأول مرة في وقت لاحق. بينما رفض بيل بيرك محاميه التعليق.

وبحسب لائحة الاتهام، وعد بانون ومتهم آخر، بريان كولفاج، المتبرعين بأن الحملة، التي جمعت أكثر من 25 مليون دولار، كانت "منظمة تطوعية" وأن "100 في المائة من الأموال التي تم جمعها ... ستستخدم في تنفيذ مهمتنا والغرض منها".

لكن بدلاً من ذلك، وفقًا للادعاء العام، استخدم بانون من خلال مؤسسة غير ربحية خاضعة لسيطرته أكثر من مليون دولار من تبرعات حملة We Build the Wall، لدفع أموال سرًا لكولفاج وتغطية مئات الآلاف من الدولارات من نفقات بانون الشخصية. 

وبحسب الاتهامات، استخدم كولفاج أيضًا أكثر من 350 ألف دولار من التبرعات لاستخدامه الشخصي.

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