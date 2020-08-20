أمريكا تحدد موعد انسحاب قواتها العسكرية من العراق

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الخميس، انسحاب القوات الأمريكية بشكل سريع من الأراضي العراقية.









وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.









وأضاف ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل.





وأوضح أن بلاده لديها عدد محدود من الجنود في العراق، مشددا على التزامه بخروج سريع لقوات التحالف وعلى مدى ثلاث سنوات.





وأشار ترامب إلى تطلع أمريكا إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودها في العراق