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صورة.. تدهور صحة والد تامر حسني ونقله إلى المستشفى

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تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

محمد فضل- متابعات

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وعكة صحية

مرض

تامر حسني

والد

تعرض  حسني شريف، والد الفنان تامر حسني إلى وعكة صحية، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

وتداول محبي الفنان تامر حسني صورة والده وهو يرقد على السرير في إحدى المستشفيات ووضع له جهاز تنفس.

وكشف محبو تامر حسني، عن تعرض والده لوعكة صحية قبل 3 أيام مما تطلب احتجازه داخل احد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والوضع تحت الملاحظة.

وطالب محبو تامر حسني، باقي الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل التام لولده، ولم يكشفوا عن أي تفاصيل حول أزمة والده الصحية.

من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسنى عن انتهاء تسجيل ألبومه الجديد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وشارك الفنان تامر حسنى فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.



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