ترامب للعراق: لن أنسحب إلا بعد تحقيق هذا الغرض





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقلته فضائية "اكسترا نيوز"، لافتا إلى أن العلاقات بين واشنطن وبغداد تعتمد على المصالح المشتركة والمتبادلة.









ومن جانبه هاجم دونالد ترامب، بارك اوباما الرئيس الامريكى السابق، قائلا:" إن إدارته لم تعمل بالشكل الصحيح لمساعدة العراق، عكس ما يحدث فى الوقت الحالى.









وأوضح ترامب، أنه فى وقت من الأوقات ستنسحب القوات الامريكية كاملة من العراق، عندما يكون قادرا على حماية نفسه، وبعد القضاء على الميليشيات الإرهابية كاملة".