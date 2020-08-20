السويد تسجل أعلى حصيلة للوفيات منذ 150 عامًا

20 أغسطس 2020 - 09:48 م

سجلت السويد أعلى حصيلة للوفيات منذ 150 عامًا في النصف الأول من عام 2020، وفقًا لمكتب الإحصاء الرسمي للبلاد .





وخلال الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، تم تسجيل 51405 حالة وفاة - أكثر من 6500 حالة وفاة (أو 15 في المائة) خلال نفس الفترة من عام 2019.





ويعد هذا هو أكبر عدد من الوفيات في السويد خلال النصف الأول من العام منذ عام 1869، عندما ضربت البلاد المجاعة ومات 55431 شخصًا.





كما شهدت البلاد أدنى زيادة في عدد السكان منذ عام 2005، مع رقم فائض بلغ 6860 في عام 2020 وهو أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق.





وشهدت أرقام الهجرة انخفاضًا بنسبة 34.7 في المائة عن نفس الفترة من عام 2019 ، مع انخفاض الأرقام بشكل أساسي في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.





وعلى عكس معظم البلدان، لم تدخل السويد في حالة إغلاق عندما انتشر الوباء في جميع أنحاء أوروبا في أوائل الربيع. بدلاً من ذلك، كان هناك تركيز على المسؤولية الشخصية، مع بقاء معظم الحانات والمدارس والمطاعم والصالونات مفتوحة.





وعلى الرغم من النهج الأكثر استرخاءً، إلا أن 7.3 في المائة فقط من الناس في ستوكهولم طوروا الأجسام المضادة اللازمة لمكافحة المرض بحلول أواخر أبريل - أقل بكثير من 70-90 في المائة اللازمة لمناعة القطيع.





وبحلول أوائل يونيو، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد أكثر من 4500. وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، يبلغ عددها الآن 5،802.





واعترف كبير علماء الأوبئة السويدي أندرس تيجنيل في يونيو أن وكالة الصحة العامة في البلاد "لم تكن تعلم أنه ستكون هناك مثل هذه الاحتمالية الكبيرة لانتشار المرض في دور رعاية المسنين، مع حدوث الكثير من الوفيات".





لكنه قال لصحيفة (Dagens Nyheter) السويدية: "هناك أشياء كان بإمكاننا القيام بها بشكل أفضل ولكن بشكل عام أعتقد أن السويد اختارت الطريق الصحيح".





وفي مقابلة مع كريستيان أمانبور من شبكة CNN في يوليو، دافع تيجميل مرة أخرى عن نهج البلاد. وقال: "أعتقد أننا ما زلنا نعتقد أن الإستراتيجية خدمتنا بشكل جيد للغاية في العديد من الجوانب المختلفة".





وأضاف: "أعلم أن عدد القتلى مرتفع للغاية. إنه ليس مرتفعًا للغاية إذا قارنته ببلدان مثل بلجيكا أو هولندا أو المملكة المتحدة، وهي دول بها وباء مشابه من نواح كثيرة أكثر من بلدان الشمال المجاورة لنا. لا يوجد دليل حقًا على أن الأشخاص ينقذون في مرافق الرعاية طويلة الأجل في السويد".









وقال إنه عندما رأت السلطات المشاكل في دور الرعاية، تم توزيع المشورة وتراجعت الحالات بسرعة وأصبح الآن شبه معدوم.









وأوضح تيجنيل، الخميس، أن السويد لا توصي باستخدام أقنعة الوجه، والتي تعتبر أساسية للحد من انتشار الفيروس في العديد من الدول الأخرى، لأنها قد تشجع الناس على تحمل المزيد من المخاطر.









وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "من الخطر للغاية الاعتقاد بأن أقنعة الوجه ستغير اللعبة عندما يتعلق الأمر بـ كوفيد - 19".









وأضاف: "يمكن لأقنعة الوجه أن تكون مكملة لأشياء أخرى عندما تكون أشياء أخرى في مكانها بأمان. ولكن لتبدأ بوضع أقنعة الوجه ثم تعتقد أنه يمكنك الازدحام في حافلاتك أو مراكز التسوق الخاصة بك - فهذا بالتأكيد خطأ".









كما دفعت السويد ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، على الرغم من عدم إغلاقها. ونقلت شبكة CNN عن شركات الضيافة والسياحة، أنها تعرضت لضربة كبيرة ، وتم عزل الشركات المصنعة عن سلاسل التوريد الدولية.

وما يقرب من 50 في المائة من اقتصاد البلاد مبني إلى حد كبير على تصدير البضائع إلى الخارج، ودمرت الأزمة العالمية الطلب الدولي.







