الصحة تعلن إرسال 11 طن مستلزمات طبية لدولة السودان

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أعلنت الدكتورة  هالة زايد، وزيرة  الصحة والسكان، عن إرسال شحنة اغاثية جديدة تبلغ 11 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان الشقيقة لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزاة، أن شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها اليوم الخميس على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن أدوية، ومحاليل طبية، ومستلزمات جراحية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إرسال شحنة يوم الثلاثاء الماضي وكانت تبلغ 14 طنًا من  الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

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