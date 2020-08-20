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"الأوقاف" تكشف ضوابط عودة صلاة الجمعة فى المساجد

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المصريون ـ متابعات

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الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث بإسم وزارة الأوقاف، إن ضوابط العودة لصلاة الجمعة، هى الالتزام بالإجراءات التي تمت أثناء عودة الصلوات العادية للمساجد، وهى علامات التباعد، والالتزام بها حرفيا، وسيأخذ كل شخص معه "سجادة الصلاة الشخصية" والكمامة، وفتح المسجد سيكون بعد الصلاة بـ 10 دقائق.
وتابع لبرنامج المصرى أفندى، على القاهرة والناس: "الخطبة ستكون فى حدود 10 دقائق، ولدينا منظومة من المفتشين، وسنتخذ الإجراءات ضد المخالفين، فنحن فى وقت جائحة، وعلى الجميع أن يراعى ذلك، وأن يراعى الحفاظ على النفس البشرية".
وأضاف حسن: "ملتزمون بعدم فتح دورات المياه، وعدم السماح بفتح الأضرحة، وعدم عودة المناسبات مثل عقد القران أو العزاء، وسيكون هناك خطيب معتمد من الأوقاف، والعمال فى المسجد مسئولون مع الخطيب، وسيتعاون معهم المفتش الذى سيراقب عمليات الانضباط الوقائية، ومدير الإدارة التابع لها هذا المسجد".

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