فيضان مدمر يضرب الصين

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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

فيضان

السلطات الصينينة

تعرضت الصين مساء أمس لفيضان مدمر مما جعل السلطات الصينية تخلي أكثر من 100 ألف شخص من منطقة منبع نهر يانجتسي والتي تشهد أكثر الفيضانات تدميرا منذ 40 عاما .

وتسبب الفيضانات في جرف القوارب السياحية كما تسبب في قطع الطرق و تدمير الجسور ولم يتم الإعلان رسميا عن أعداد ضحايا الفيضانات حتى الآن .

جدير بالذكر أن مقر قيادة مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة شرق الصين أن أكثر من 6.42 مليون شخص تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار في الفترة من  6 يوليو إلي 14 يوليو .


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