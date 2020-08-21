الجارالله لبن زايد: أما الزبد فيذهب جفاء " قرارك عين الحكمة"

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إسرائيل

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بن زايد

الجارالله

ثمّن الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله قرار  الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بإبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وكتب الجارالله على حسابه في تويتر : " شيخ محمد بن زايد دام عزك قرارك هو قرار دوله الإمارات في السلام مع إسرائيل قرار  أيده العالم وشعوب العرب الواعي".

وأضاف :  أما الزبد فيذهب جفاء إنه قرار الحكمة فبدل أن نعيش سبعين سنه أخري من الحروب والهزائم مع دوله بالسلام نحن أقوي منها شيخ محمد إعلامك ليس بحاجه للدفاع عن قرارك فهو عين العقل.

وكان الجارالله قد  ثمّن الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل، والذي تم برعاية أمريكية.

وأضاف الجارالله في تدوينة سابقة :"  السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات.. وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان".

وتابع :  منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة ملايين.. العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات.

وأوضح الجارالله أن مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تسعي الآن للتطبيع مع إسرائيل، منوها أن مملكة البحرين تابعت التوجه العالمي الإيجابي الذي حفل به اتفاق الإمارات- إسرائيل..  البحرين علي اتصال مع الجهات العالمية لإبرام اتفاق مع الدولة الإسرائيلية اتفاق مماثل للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الشجاع.

كما ندد الجارالله بفتوى مفتي القدس بعدم جواز الإماراتيين في المسجد الأقصى.

وأضاف الجارالله:"  أفتي مفتي القدس عدم جواز صلاة الإماراتيين في الأقصي بعد معاهده السلام الإماراتية الإسرائيلية".

وتساءل الجارالله:"  ودي أسأل المفتي ما حكم حمل قِرْبة من الغازات البشرية هل تنقض الوضوء وما حكم أكل العينات في محلات الأغذية مع أن لا نية للشراء هل هي حرام أم حلال".


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