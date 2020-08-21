ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

21 أغسطس 2020 - 09:37 ص

دافع علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك عن رجل الأعمال والقيادي بالحزب الوطني المنحل، وذلك عقب هجوم على الأخير، ووصفه بأنه " طبال" من قبل بعض رواد تويتر.

وقال علاء مبارك في دفاعه عن أحمد عز:" كان واحد طبال ..من كلامه تعرفى حضرتك إنه حاقد ومعقد لأن أحمد عز إنسان ذكى وشاطر وناجح جداً فى عمله فلما يسيب كل ده ويصفه بطبال تعرفى إنه إنسان تافه وسطحى وعدم الرد أفضل".

وكان حساب أحمد قد هاجم رجل الأعمال أحمد عز قائلا :" حضرتك يا أستاذ علاء أنا مغلطتش فيك عشان حضرتك تغلط كده ثانيا أنا بقول رأي وشايف اللي حصل أيام الانتخابات واللي بيحصل ودا من وجهه نظري كان الأفضل غن حضرتك ترد بنقاش من غير لفظ تافهه وسطحي والكلام المتدني دا".

وأضاف أيضا:" حضرتك ياستاذ علاء أنا بعزك جدا وأنا اتكلمت من وجهه نظري واللي انت شايفه وشوفته انت رديت وقولت إنه كده عشان ناس قالت إنه كان غير كده بس إنما لا سخرية ولا حاجه وأنا لما بتكلم مع الأشخاص هنا كنت أتمني انه يكون رد علي نقاش مَش لازم يكون فيه غلط عشان مَش متفق معاهم ف الرأي".

ليرد عليه علاء مبارك :" وحضرتك لك كل الاحترام والتقدير أستاذ أحمد بس يا ريت نقول رأينا من غير تجريح وسخرية انقد وعارض كما تشاء بس ملهاش لزمة إنك تصف الرجل أنه طبال ، لا يصح ولا يليق تحياتى لحضرتك أستاذ أحمد".