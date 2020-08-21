» بعد إعلان خطوبته .. أحمد سعد :" خطبت ست بجد "

21 أغسطس 2020 - 09:37 ص

غرد الفنان أحمد سعد علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" بعد إعلان خطوبته قائلا :" خطبت ست بجد " .

وكان الفنان عقد خطوبته رسميا علي عارضة الأزياء علياء بسيوني مساء أمس وشارك متابعيه علي مواقع التواصل بصورة له مع خطيبته وعلق علي الصورة قائلا :" النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي .. عارفين ليه عملتهم نفس التاريخ .. عشان تاريخ ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي .. حد فهم قصدي " .

وكان الفنان أحمد سعد ظهر مع علياء بسيوني في حفل عيد ميلادها والتقط معها صورا تذكارية بهذه المناسبة مما جعل متابعيه يتساءلون عن طبيعة العلاقة بينهم .