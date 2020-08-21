» الكشف عن سبب حمل طائرة هليكوبتر بقرة في الهواء

21 أغسطس 2020 - 09:45 ص

أثارت الصورة التي تم تداولها لطائرة هليكوبتر تحمل بقرة في الهواء ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي في سويسرا ،خاصة أنه مشهد غير مألوف لكن الصحافة المحلية في سويسرا كشفت السبب وراء ذلك .

و أوضحت جريدة " ديلي ميل" أنه يتم نقل الماشية بهذه الطريقة إذا كانت مصابة من أعلي جبال الألب بسويسرا إلي أسفل ، حيث يقوم المزارعون في جبال الألب بنقل ماشيتهم من المراعي العليا إلي المناطق السفلية من جبال الألب لأنها لا يمكنها السير بشكل جيد .

وأشارت الصحيفة إلي أن نقل الأبقار المصابة بهذه الطريقة يمنع حدوث المزيد من الإصابات و تحافظ علي صحتها .