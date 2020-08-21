بشرى بالكويت.. قرار جددي لمجلس الوزراء

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الكويت

مجلس الوزراء

كورونا

إلغاء الحظر

قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء قرار حظر التجول الجزئي المفروض احترازيا في جميع أرجاء الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مجلس الوزراء أنه اعتبارا من الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري سيتم البدء في تنفيذ القرار، مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة كالحفلات وإقامة الولائم والاستقبالات والتجمعات في الديوانيات.

  ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم أنه سعيا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات، العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.


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