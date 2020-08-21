» صادم.. غرق عروس في يوم الزفاف

21 أغسطس 2020 - 12:44 م

لقيت عروس مصرعها، أمس الخميس في ليلة زفافها، بينما أصيب العريس وقائد السيارة وفتاة كانت بصحبتهما بإصابات متفرقة بالجسم إثر حادث انقلاب سيارة كانت تقلهما بإحدى الترع على طريق طهطا الطليحات شمال محافظة سوهاج.

وقد تم انتشال العروس جثة هامدة، والعريس على قيد الحياة ونقلهما إلى مستشفى طهطا العام.

وكان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بانقلاب سيارة بترعة مجاورة لطريق فرعى بين طهطا والطليحات أثناء زفة عريس.

ومن خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط المباحث تبين انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع المجاورة لطريق الطليحات طهطا إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما نتج عنه وفاة العروس وإصابة العريس وقائد السيارة وفتاة كانت برفقتهما تم الجثة والمصابين لمستشفى طهطا.

وتبين أن العروس تدعى شرين . ح . ع 26 سنة وتقيم قرية كوم بدر والعريس إبراهيم . ح . إ 35 سنة مصاب بغيبوبة ونورا . ع . م مصابة بإصابات خفيفة وإصابة قائد السيارة.