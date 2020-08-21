الكاظمي : ترامب وعدني بهذا الأمر

21 أغسطس 2020 - 12:55 م

أكد مصطفي الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي أن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ناجحا ،لافتا إلي أنه خلال اللقاء جري الحديث عن التعاون الاقتصادي والأمني و إعادة تقييم الوجود الأمريكي في العراق .

و أضاف الكاظمي في تصريحاته الصحفية أنه لأول مرة يري مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية لافتا إلي أن الرئيس ترامب وعده أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق خلال الثلاث السنوات المقبلة .

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جدد أمس الخميس تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من القوات الأمريكية بالعراق مؤكدا أن واشنطن ستظل مستعدة للمساعدة إذا قامت إيران المجاورة بأي عمل عدائي .