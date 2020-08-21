بعد آيا صوفيا.. تحويل متحف جديد لمسجد في تركيا

21 أغسطس 2020 - 01:18 م

قالت إدارة شؤون الأديان التركية، اليوم الجمعة، إن دير تشورا في اسطنبول سيتم تحويله إلى مسجد للصلاة، دون أن تحدد موعدا لأداء الصلاة بصورة رسمية.

وتناقلت وكالات ووسائل إعلام عن ممثل الإدارة التركية أن هذا المبنى الذي تمركز فيه حتى عام 2019 متحف ومؤسسات تابعة له، سيسلم وفق مرسوم رئاسي، لإدارة شؤون الأديان، وسيتم افتتاحه للصلاة.

وأضاف أن الأمر يتطلب تجهيزا سيتولاه قسم إسطنبول التابع لإدارة شؤون الأديان التركية.

يذكر أن تشورا هي كنيسة بيزنطية في إسطنبول، تم تحويلها قبل 74 عاما إلى متحف.

ويحتوي المتحف على الكثير من اللوحات الفنية والفسيفساء، وينقسم مبناه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: مدخل القاعة أو صحن الكنيسة، الجسم الرئيسي للكنيسة، ومصلى جانبي، وللمبنى 6 قبب.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في تركيا كانت قد ألغت، في 10 يوليو، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا باسطنبول من مسجد إلى متحف، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيعه مرسوما يقضي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد كما كانت عليه سابقا.