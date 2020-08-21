» حمدوك : هذا السبب منع انهيار السودان

21 أغسطس 2020 - 01:20 م

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الحديث عن غياب مجلس الوزراء عن مفاوضات السلام غير صحيح لافتا إلي أن تأخير توقيع اتفاق السلام في البلاد يعود إلي وجود 5 مسارات للتفاوض .

و أضاف في تصريحات صحفية أن تشكيل المجلس التشريعي مسئولية الحرية والتغيير و الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة مؤكدا أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه هذه الشراكة .

ووجه رسالة إلي الشعب السوداني قال فيها أن أهم الأولويات كانت السلام مع الشعب السوداني لافتا إلي أن ديون النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار وأن الدولة تدعم 6 سلع إلي جانب طرحها لترشيد الدعم في البنزين و الجازولين .

كما لفت إلي أن دعم السلع يقتضي الحصول علي ملياري جنيه سنويا ومؤكدا أن السودان لا تريد أن تعيش علي المنح والعطايا كما أنها تسعي لإيقاف صادرات المواد الخام .