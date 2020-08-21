» 2,8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"

21 أغسطس 2020 - 01:25 م

تلقى وزير المالية الدكتور محمد معيط تقرير من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألف و73 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الدخيلة والسخنة، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال"، خلال شهر يوليو الماضي.

و أضاف التقرير الذي نشرته " المصري اليوم " أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة والسخنة، بلغت 571 مليون و892 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و261 مليون و19 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و840 مليون و333 ألف جنيه.