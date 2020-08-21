الوزراء يوضح حقيقة اشتراط شهادة الميلاد 2020 للالتحاق بالمدارس

متابعات- الدويني فولي
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت عن اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم الطلاب بشهادات ميلاد 2020 للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد غير صحيحة .
ولفت المركز إلي أنه تواصل مع وزارة التربثية والتعليم التي نفت تلك الأنباء موضحة أن ما تم تداوله غير صحيح .
و أشارت وزارة التربية والتعليم أن كافة شهادات الميلاد سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها وأن إجراءات التقديم الجديدة لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة .
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