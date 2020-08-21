فرنسا تعلن شروط دخول القادمين من المغرب

21 أغسطس 2020 - 02:08 م

أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن شروط دخول القادمين من المغرب إلي فرنسا في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد .

ومن أهم هذه الشروط أن يتم تقديم عدد من الوثائق منها وثيقة تنقل صادرة عن السلطات الفرنسية ويمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية ، وكذلك يجب علي من يسافر من المغرب إلي فرنسا أن يجري فحص " بي سي آر " ليثبت خلوه من " كورونا" مع صلاحية 72 ساعة .

كما يحتاج المسافر إلي توقيع تعهد يؤكد فيه أنه لا يعاني أي أعراض للمرض ،و أنهلا يكون مخالط لشخص مصاب خلال الـ 14 يوما السابقة لسفره إلي فرنسا ، وتم استثناء الأطفال أقل من 11 عاما من الفحوصات .

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن استبعاد المغرب من قائمة السفر الآمنة بعدما سجلت المملكة المغربية ارتفاع في إصابات " كورونا" .

ويشمل قرار الاتحاد الأوربي دول يسمح لمواطنيها بدخول إلي منطقة " شينجن " ويجري تعديلها باستمرار استنادا إلي تطور الوضع الوبائي في بلدان العالم .

وقرار فرنسا يشمل المواطنين الفرنسيين الموجودين في المغرب والمغاربة المقيمين في فرنسا والطلبة الحاصلين علي دراسة طويلة الأمد في فرنسا .