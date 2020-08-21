» حقن مجهري و البويضات لامرأة أخري ..طليق هالة صدقي يطلب تحويلها للطب الشرعي

21 أغسطس 2020 - 02:21 م









أوضح الزوج السابق للفنانة هالة صدقي ، حقيقة المشاكل المتداولة مع طليقته ، مؤكدا أنه هناك مستندات رسمية تثبت استيلاء "صدقي" على أمواله، مشيرًا إلى أن القانون لم ينصفه حتى الآن.







وطالب طليق الفنانة، بتحويلها للطب الشرعي وعمل تحليل DNA ، منكرًا نسب أبنائه منها إليه، عبر مقطع فيديو نشره علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحامي اتهم خلاله الفنانة هالة صدقي بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني.







ولجا?ت الفنانة هالة صدقي، للنائب العام بعد إثارة هذه الأقاويل من زوجها السابق ومُحاميه، وتقدمت بمذكرة إلى النائب العام، ضد المحامي، يدعى صلاح السقا، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، ورفع دعوى انكار نسب أولادها.







وقال المحامي في تصريحات صحفية إن "هناك العديد من القضايا بين الفنانة المصرية صدقي وزوجها المقيم حاليًا في أمريكا، أبرزها قضية انكار النسب".





وأضاف: أن زوج هالة صدقي، قام بعمل توكيل عام لها، وأنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة أرض لنفسها، خلال فترة زواجهما، ثمنها يتجاوز مبلغ 6 مليون جنيه، وبدأت المشاكل بينهما وسافر بعدها إلى أمريكا ".





وأشار إلى أن هالة صدقي عانت من مشاكل الانجاب وسافرت الي العاصمة لندن لإجراء حقن مجهري، وسط شكوك من زوجها بنسب الأبناء لها، مؤكداً أن زوج الفنانة صدقي يؤكد أن هالة ليست أما للأبناء الذين تدعي أمومتها لهم"، وأن "البويضات التي تم أخذها في لندن ليست لهالة صدقي".

