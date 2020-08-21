احصلي علي أسنان بيضاء بهذا الخليط المنزلي

21 أغسطس 2020 - 02:25 م

يلجأ الكثير إلي طبيب الأسنان من أجل الحصول علي أسنان بيضاء لامعة أو من خلال استخدام معجون الأسنان إلا أنه غالبا ما تعود للأسنان لونها الأصفر ومع التكلفة المرتفعة المستمرة يكف الناس عن الذهاب إلي الطبيب .

وكشف خبراء أنه يمكن عمل خليط منزلي من الكركم ليضفي اللون الأبيض الناصع علي الأسنان .

ويتكون الخليط من خلط القليل من الكركم وبعض صودا الخبز و بعض زيت جوز الهند في وعاء وبعد خلطهم معا يمكن استخدامهم باستخدام الفرشاة في البداية تأخذ الأسنان اللون الأصفر لكن التنظيف المستمر سيكسف عن النتيجة المرغوبة .؟