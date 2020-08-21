  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:51 م
Advertisements
بحث متقدم
بعد آيا صوفيا.. تحويل متحف جديد لمسجد في تركيا

بعد آيا صوفيا.. تحويل متحف جديد لمسجد في تركيا

أول تعليق للرئاسة التونسية على مخطط اغتيال " قيس سعيد"

أول تعليق للرئاسة التونسية على مخطط اغتيال " قيس سعيد"

عاجل.. الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار

عاجل.. الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار

الحريري

قبل اغتياله بـ4 شهور.. مفاجأة مدوية باغتيال الحريري

قرارات عاجلة.. الداخلية الكويتية تطيح بهؤلاء الضباط في قضية التجسس

قرارات عاجلة.. الداخلية الكويتية تطيح بهؤلاء الضباط في قضية التجسس

بعد الزواج في الجنة.. ماذا قال إمام الحر م المكي عن "السحر"

بعد الزواج في الجنة.. ماذا قال إمام الحر م المكي عن "السحر"

بالسم.. تفاصيل مخطط اغتيال للرئيس التونسي " قيس سعيد"

بالسم.. تفاصيل مخطط اغتيال الرئيس التونسي " قيس سعيد"

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

اغتصاب قاصر بفندق إيلات

هزّت إسرائيل.. تناوب على اغتصابها 30 شخصا بفندق إيلات

احصلي علي أسنان بيضاء بهذا الخليط المنزلي

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

احصلي على "كولاجين" طبيعي وقاومي التجاعيد بهذه الطريقة

#

ملحمة بطولة الشهيد "علي علي" يرويها زميله تايسون

#

بقع داكنة علي جلدك.. احذر أنت مصاب بهذا المرض

#

بعد العمل من المنزل.. 6 طرق هتقولك إزاي تقعد صح

الأسنان

الكركم

جوز الهند

يلجأ الكثير إلي طبيب الأسنان من أجل الحصول علي أسنان بيضاء لامعة أو من خلال استخدام معجون الأسنان إلا أنه غالبا ما تعود للأسنان لونها الأصفر ومع التكلفة المرتفعة المستمرة يكف الناس عن الذهاب إلي الطبيب .

وكشف خبراء أنه يمكن عمل خليط منزلي من الكركم ليضفي اللون الأبيض الناصع علي الأسنان .

ويتكون الخليط من خلط القليل من الكركم وبعض صودا الخبز و بعض زيت جوز الهند في وعاء وبعد خلطهم معا يمكن استخدامهم باستخدام الفرشاة في البداية تأخذ الأسنان اللون الأصفر لكن التنظيف المستمر سيكسف عن النتيجة المرغوبة .؟


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد ..صورة نادرة لـ"هبة مجدي" عمرها 22 عاما
» إسرائيل تعلن عن غازات شنتها علي أهداف لحماس
» عاجل.. السيسي يُرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
» 2,8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"
» حمدوك : هذا السبب منع انهيار السودان
» شاهد.. " قفزوا من الشرفات"حريق بفندق فاخر يرتاده المشاهير
» الجندى:اللي يقول كدا يبقي مبيفهمش حاجة
» محمد على خير: مش هتاخد حاجة من طب وهندسة
» صادم.. غرق عروس في يوم الزفاف
» الكهرباء: عندنا احتياطي محترم
» إعلامي : فيه كارثة بتحصل هناك متعرفوهاش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة