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الأوقاف: خطبة الجمعة الأسبوع المقبل مهمة للغاية

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الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن هذا الموضوع

خطبة الجمعة

الأوقاف

كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف، عودة خطبة الجمعة الأسبوع المقبل ،بناءً على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف ، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي. 

و أكدت الوزارة في بيان صادر عنها منذ قليل، أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون بعنوان (الأمل حياة)، وينقلها التلفزيون والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة .

وقالت الأوقاف، نتمنى أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحدٍ من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، واصفة الخطبة القادمة بالمهمة للغاية.

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