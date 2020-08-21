تدوينة مؤثرة لرغد صدام حسين عن اغتيال "رهام يعقوب"

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عبد القادر وحيد

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اغتيال

رغد صدام

رهام يعقوب

أعربت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن اسفها من عمليات الاغتيال الأخيرة التي حدثت في العراق، والتي كان آخرها اغتيال الناشطة رهام يعقوب.

ونشرت رغد صدام منشورا على حسابها في تويتر قائلة : " إلى أين يا أمه، إلى أين ياعراق، كل يوم خبر ليس سعيد، موت قتل دمار " ، مضيفة: " لم تقرأ الميليشيات وأصحابها التاريخ، لا يعرفون أن الاحتلال وأذنابه وأتباعه إلى زوال، ويبقى العراق والعراقي حرًا أبيًا، سينتهون بذل وخزي الدنيا والآخرة " .

وأضافت: "وسنتذكر فقط ما عملوا من قبح، وكيف دمروا العراق، لكن كلمة الحق وصوت الحق هو الباقي، والذي نتذكره بهيبة وعز " .

وودعت الناشطة رهام يعقوب قائلة: " إلى رحمة الله ياشهيدة الجنوب البطلة وكل شهداء المرحلة، أعان الله أهلكم والعراقيين، لن تذهب أصواتكم العالية سدى، وما النصر إلا من عند الله " . 

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