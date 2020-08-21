بيان عاجل من الحكومة بشأن تظلمات الثانوية العامة

أحمد سالم
رد مركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، علي المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مد فترة قبول تظلمات الثانوية العامة أسبوعًا.
ونفي المركز عقب تواصل مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، تلك الأنباء، موضحا أنه قد تم فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لمدة 15 عامًا، والتي بدأت من الخميس 6 أغسطس وحتي يوم الخميس الموافق 20 أغسطس.
وأشار المركز في بيان عاجل صادر عنه اليوم ،إلي أن إجراءات فحص التظلمات قد بدأت من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري.
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