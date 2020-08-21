الدولار يستقر.. ننشر أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات

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ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيها للشراء و 15.98 جنيها للبيع. 

وسجل سعر اليورو 18.75 جنيها للشراء و18.96 جنيها للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.74 جنيها للشراء، و 21.01 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.33 جنيها للشراء ، و 17.56 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.81 جنيها للشراء، و1.83 جنيها للبيع.

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