تفاصيل القبض على قائد مانشستر يونايتد «هاري ماجواير» باليونان

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هاري ماجواير
هاري ماجواير

فتحي مجدي

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اعتقلت الشرطة في جزيرة ميكونوس اليونانية، هاري ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بزعم مهاجمته ضباط الشرطة الليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب الإنجليزي الدولي، البالغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني أوقف بعد تورطه في شجار مع مجموعة من السائحين الإنجليز الآخرين، قبل أن يعتدي على الضباط الذين وصلوا للتدخل.


وقضى ماجواير (27 عامًا)، الليلة في زنزانة مع رجلين آخرين يعتقد أنهما لاعبان آخران يتراوح عمرهما بين 28 و 29 عامًا، ومن المتوقع أن يمثل الثلاثي أمام المدعي العام في جزيرة سيروس القريبة في وقت لاحق اليوم. 


ووجهت النيابة إلى الثلاثة تهمة الاعتداء الجسيم. وأصيب اثنان من الضباط بجروح في وجههما، بعد أن زُعم أنهما رميا على الأرض وتعرضا للكم والركل.  


وأظهرت لقطات لمحطة التلفزيون المحلية (Mykonos Live) اليوم أحد الرجال وهو يخرج من سيارة للشرطة، ويسحب قميصه على وجهه قبل نقله إلى الجزيرة المجاورة. 


وشوهد ماجواير أمس وهو يشرب في حفلة بلياردو في سانتانا بار مع زملائه الشباب ماركوس راشفورد (22 عامًا)، وبراندون ويليامز (19 عامًا)، بالإضافة إلى نجم برنامج (جزيرة الحب) كريس هيوز (27 عامًا)، ولاعب السنوكر جود ترامب (31 عامًا). 


وقالت الشرطة اليوم إن "مجموعتين من الإنجليز كانتا تتشاجران خارج بار فابريكا في ميكونوس في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وعندما حاولوا التدخل، اعتقلهم ثلاثة رجال".


وأضاف المتحدث باسم الشرطة، بيتروس فاسيلاكيس: "عندما تم حل المشاجرة بالكامل، بدأت إحدى المجموعتين - لاعبو كرة القدم - في الإساءة اللفظية للضباط. كان هناك العديد من رجال الشرطة. في مرحلة ما، ألقى أحد أعضاء المجموعة الثلاثة - كانوا يبلغون من العمر 27 و28 و 29 - أرجوحة على أحد رجال الشرطة، وتبع ذلك شجار". 


وأوضح أنه تم القبض على الثلاثة جميعًا، وأثناء ذلك، اعتدى الاثنان الآخران، بمن فيهم اللاعب على شرطيين على الأقل بالضرب بالأيدي والركل.


وأشار إلى أن "الثلاثة، بمن فيهم لاعب كرة القدم ، محتجزون في زنزانة ميكونوس. وسيمثلون أمام المدعي العام في جزيرة سيروس في وقت لاحق اليوم لاتهامهم بارتكاب اعتداء مشدد". 


ويعتزم ماجواير قطع إجازته والعودة إلى بريطانيا، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر في مانشستر يونايتد.


وكان محامو النادي على اتصال باللاعب، وينتظرون توضيحًا من الشرطة في الجزيرة بشأن التهم التي قد يواجهها. وقالوا: "نتوقع مزيدًا من المعلومات من ميكونوس حيث يلزم توضيح ما حدث بالضبط والتهم التي سيواجهها، إن وجدت". 


وقال مانشستر يونايتد في بيان: "النادي على علم بحادثة مزعومة تتعلق بهاري ماجواير في ميكونوس الليلة الماضية. تم الاتصال بهاري، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية. وأضاف: "في هذا الوقت لن ندلي بأي تعليق آخر".

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