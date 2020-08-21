أول رسالة من "السراج" للرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

وجه رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المبذولة لإحلال السلام في ليبيا.
وكتب السراج عبر حسابه على موقع تويتر «اشكر السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكل الدول التي باركت ورحبت ببيان رئيس المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.
وقال السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك «أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها».